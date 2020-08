innenriks

Utbruddet rammer bachelorutdanningen i økonomi- og administrasjon og grunnskolelærerutdanningen, skriver Bergensavisen.

– Vi har ikke fått vite om det er flere berørte fakultet enn de to vi kjenner til fra før. Jeg vil tror at noen av de nyeste tilfellene tilhører de samme fakultet som de det allerede var tilfeller ved, sier rektor Berit Rokne til avisa.

Utbruddet fører til at undervisningen foregår digitalt for de to linjene.

(©NTB)