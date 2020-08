Kinas utenriksminister møtt av demonstranter under møtet med Erna Solberg

innenriks

Wang Yi er torsdag på besøk i Norge for å ha samtaler med statsminister Solberg (H) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) som en del av en rundreise til flere europeiske land.

I forbindelse med møtet arrangerer Amnesty og flere andre organisasjoner en markering for menneskerettigheter i Kina. Landet beskyldes for en lang rekke brudd på menneskerettighetene, blant annet i forbindelse med i forbindelse med at de skal holde mer enn en million uigurer i fengselslignende interneringsleirer.

Ifølge operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt har i overkant av 100 demonstranter samlet seg utenfor statsministerboligen under markeringen.

– Det går rolig for seg. De står på anvist plass og følger politiets instrukser, sier Pedersen.

Venstre-leder Trine Skei Grande og SVs stortingsrepresentant Petter Eide er blant dem som holder en appell under markeringen.

– Jeg har snakket med utenriksministeren og forsikret meg om at de regionale utfordringene og menneskerettighetene står på listen over temaer hun vil ta opp i møtet, sier Trine Skei Grande til VG.

