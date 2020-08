Marit Bjerkås innstilt som ny leder for Trøndelag Ap – Giske gir seg

innenriks

Bjerkås er varaordfører i Rennebu og topper den enstemmige innstillingen som valgkomiteens leder Arild Grande la fram fredag kveld.

Amund Hellesø, ordfører i Nærøysund, og stortingspolitiker Eva Kristin Hansen innstilles som nestledere.

Grande sier ledertrioen representerer ulike deler av fylket.

– Det handler om å smelte litt ulike partikulturer sammen og få folk til å jobbe på samme lag, sier han.

Den nye innstillingen ble lagt fram etter et krisemøte, fordi Trond Giske som de opprinnelig var blitt enige om å innstille som leder, mistet støtten fra AUF. Bakgrunnen var nye historier om Giskes opptreden for en tid tilbake.

Ikke benkeforslag

Giske skriver på Facebook at han ikke vil være med på noe benkeforslag når valget skal skje på årsmøtet lørdag. Han sier han heller ikke er aktuell som kandidat til Stortinget ved neste års valg.

– Jeg har derfor sammen med familien min kommet til at jeg ikke lenger kan stå i dette, heller ikke i en renominasjon til Stortinget. Belastningen blir for stor, skriver han.

Dermed ser det ut til at en av Arbeiderpartiets mest markante politikere forlater banen. Giske har hatt sterk støtte i deler av partiet, på tross av at han i 2017 måtte gå av som nestleder fordi han hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering. Mange har ment at det er på tide å gi ham en ny sjanse, mens andre mener han ikke kunne få nye tillitsverv.

Giske har beklaget at han ikke har vært bevisst nok i enkelte sosiale situasjoner.

Vil rydde opp

Bjerkås medgir at det er et stort arbeid som ligger foran henne som leder av Trøndelag Ap, og kommer også med et løfte:

– Jeg skal ta seksuell trakassering på alvor og jeg skal ta de historiene vi har hørt de siste dagene på alvor. Jeg vil rydde opp i den kulturen som har vært. Arbeiderpartiet skal være et sted hvor det er trygt å drive politikk, og hvor vi løfter de store politiske sakene, skriver hun på sin Facebook-side.

Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol var av flere medier meldt som en favoritt til ledervervet, etter at Giske var ute av bildet. Men i stedet valgte komiteen å løfte opp Bjerkås, som var foreslått som organisatorisk nestleder i den opprinnelige innstillingen.

Dramatisk vending

Valgkomiteen måtte starte arbeidet med innstillingen på nytt fredag, etter at AUF torsdag trakk sin støtte. Enigheten om Giske raknet etter at det kom fram nye historier om ukultur i partiet som Giske knyttes til.

Sandra Skillingsås, som er innstilt som styremedlem i Trøndelag Ap, beskrev i et intervju med Adresseavisen torsdag en kultur ved valgkampkontoret i 2013 preget av en seksualisert sjargong som hun hevder også Giske deltok i. Skillingsås fortalte også om en nachspielepisode der Giske skal ha kommet med ubehagelige tilnærmelser.

Beskrivelsen av ukultur har også kommet fra tidligere AUF-leder i Trondheim Ellen Reitan.

Torsdag ble det også kjent at partiet hadde fått et nytt varsel om Giske om en hendelse som skal ha skjedd tilbake i 2014. Over 200 Ap-politikere stilte seg bak et opprop samme dag, der de oppfordret fylkeslaget om ikke å velge Giske som leder.