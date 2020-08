innenriks

Mannen ble funnet etter søk med politibåt like ved stedet der han falt i vannet, opplyser Innlandet politidistrikt.

Det var i 19.30-tiden lørdag i forrige uke at politiet fikk melding om at mannen i 50-årene hadde falt over bord fra en fritidsbåt i elva. Det har vært leting etter mannen både med dykkere og langs land.

Brannvesenets varmesøkende drone har også søkt etter mannen.

Politiet opplyser at pårørende er varslet og ivaretatt.