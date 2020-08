Trond Giske kaster kortene

innenriks

– Belastningen blir for stor. Jeg er lei meg overfor alle som støtter meg og som oppfordrer meg til å stå på. Jeg skulle gjerne fulgt oppfordringen og bidratt til å bygge et godt og sterkt Arbeiderparti. Det er dessverre ikke mulig, skriver Giske på Facebook fredag kveld.

Innlegget kommer kort tid etter at valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti valgte å innstille Marit Bjerkås som ny leder i fylkeslaget. Giske var opprinnelig enstemmig innstilt som ny fylkesleder, men AUF trakk sin støtte til Giske torsdag kveld etter at Sandra Skillingsås fortalte om sine personlige opplevelser med Trond Giske og Trøndelag Ap i et intervju med Adresseavisen.

Stiller ikke på benkeforslag

Det gjorde at valgkomiteen valgte å komme med en ny innstilling der Trond Giske ikke er en del av lederkabalen. Det ble likevel spekulert på om det kunne bli kampvotering dersom det kom benkeforslag om Giske under ledervalget lørdag.

– Jeg vil ikke stille opp i et benkeforslag og anbefaler at årsmøtet samler seg om valgkomiteens forslag. Jeg håper de mange som har støttet meg i kommunepartiene i Trøndelag, vil følge den oppfordringen, skriver Giske i innlegget sitt.

Han oppfordrer i stedet årsmøtet om å slutte enstemmig opp om Bjerkås lørdag.

– Hun er en politiker etter mitt hjerte og glad i det samme grasrotpartiet som jeg er, sier han til Adresseavisen.

Lang politisk karriere

Når Giske samtidig gjør det klart at han kaster kortene og ikke vil søke gjenvalg til Stortinget neste år, er det slutt på et langt politisk kapittel. Han har sittet på Stortinget for Arbeiderpartiet siden 1997, og har hatt sentrale verv og posisjoner i partiet i flere tiår, fra han var AUF-leder i 1992. Han har også bak seg til sammen ti år i regjering, som utdannings-, kultur- og næringsminister.

Men metoo-kampanjen høsten 2017 førte til et oppgjør med ukultur også i Arbeiderpartiet. Det kom en rekke varsler og anklager om upassende oppførsel og seksuell trakassering mot Giske, fra flere år tilbake. Det førte til at Giske under sterkt press trakk seg som nestleder på nyåret 2018.

Giske beklaget sin oppførsel og innrømmet at han «ikke hadde vært bevisst nok», men bestred også noen av anklagene.

Søkte ny tillit

Og allerede året etter søkte han nye tillitsverv. Ny uro brøt ut da han i februar ble innstilt som medlem i fylkesstyret i Trøndelag Ap. Han måtte trekke kandidaturet etter at VG publiserte den mye omtalte dansevideoen, som førte til heftig mediedebatt og selvransakelse i VG.

På tross av varslersakene og anklagene om at han er en splittende figur som setter seg selv foran partiet, har Giske hatt stor støtte blant mange i partiet, ikke minst i Trøndelag.

– Vi har oppfattet Trond som en dyktig politiker, som har talt vår sak, som har vært mot sentralmakta i Oslo og snakket småkårsfolkets sak sammen med LO, sa Bård Langåsvold fra Meråker Ap i Debatten på NRK torsdag kveld.

Leder i Malvik Arbeiderlag hevdet i et innlegg i VG fredag at Giske blir mobbet og trakassert.

– Om du går på snørra en gang, skal det da ikke være rom for å reise seg igjen? spør hun.

Kritiserer mediene

Giske har de siste dagene kommet med ramsalt kritikk av mediene og deres omtale av stadig nye varsler og anklager mot ham.

– Mediene fortsetter å omtale usanne anklager mot meg uten noen dokumentasjon. Varsler og saker med usanne påstander kommer på trykk uten å vente på saksbehandling, skriver Giske, som mener han ikke kan forsvare seg mot dette.

– Dette tar ikke slutt, folk kan uten dokumentasjon fremføre anklager mot meg hver gang jeg søker politiske verv.

NTB har gjentatte ganger denne uken forsøkt å få tak i Giske for en kommentar, men han har ikke ønsket å la seg intervjue.