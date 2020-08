Marit Bjerkås: – Det har vært en kjempeheftig uke

innenriks

– Det har vært en kjempeheftig uke, og det som har foregått har vært tøft for mange. Men jeg er veldig glad for at vi samles her nå og gleder meg til mange gode politiske diskusjoner gjennom dagen, sier Marit Bjerkås til NTB på vei inn til fylkesårsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti.

Hun ble fredag innstilt som ny leder i Trøndelag Ap etter at AUF torsdag trakk sin støtte til Trond Giske. Lørdag skal den nye lederen velges på fylkesårsmøtet i Trondheim.

Det har vært turbulent i fylkeslaget etter at Giske ble enstemmig innstilt som ny fylkesleder.

– Tror du at du vil klare å samle partiet og skape ro i rekkene?



– Jeg er helt sikker på at jeg ikke har sjans til å klare det selv. Vi har et helt styre og er et godt lag, og så håper jeg at partiet og laget har lyst til å bidra til at vi kan bygge oss opp igjen, sier Bjerkås.

Hun sier at det som har kommet fram de siste dagene, viser at hun har en stor jobb foran seg.

Flere medier meldte tidligere fredag at stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol var favoritt til å bli ny leder da det ble klart at valgkomiteen ville komme med en ny innstilling. I stedet innstilte valgkomiteen på Bjerkås.

Marit Bjerkås sier at hun er forberedt på at det kan komme benkeforslag om Kjerkol, og at det kan gå til kampvotering under fylkesårsmøtet.

– Sånn som denne uken har vært, så vet vi ingenting før årsmøtet er ferdig. Det er jeg forberedt på, men samtidig er det en enstemmig innstilling som er lagt fram. Det blir uansett spennende å se hvordan dette går.

(©NTB)