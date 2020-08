Norwegian-kunder skal få tilbake pengene innen to måneder

innenriks

– Vi ser på løsninger sammen med reisebyråene. Det jeg kan si i dag, er at vi ser på en løsning som gjør at de kundene som har krav på refusjon, som er mange, de kommer til å få det i løpet av september og senest oktober, sier konsernsjef Jacob Schram i Norwegian til NRK.

Tusenvis av kunder venter fremdeles på å få tilbake pengene for kansellerte flyreiser med flyselskapet. Schram sier til kanalen at han har stor medfølelse med kundene og for den frustrasjonen de kjenner på.

Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket lar seg imidlertid ikke imponere over at Norwegian nå har satt en oppgjørsdato. Hun sier at Forbrukerrådet forventer at Luftfartstilsynet og samferdselsdepartementet sørger for at dette ikke kan skje igjen.

