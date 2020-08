Opp mot 200 kan ha vært innom grottefesten i Oslo der mange ble kullosforgiftet, ifølge politiet

innenriks

– Det vi kan bekrefte nå er at 24 pasienter er kommet til sykehuset etter denne festen, sier kommunikasjonsrådgiver Anders Bayer ved Oslo universitetssykehus til NTB like før klokken 7 søndag morgen.

Han kan ikke gi opplysninger om tilstanden til pasientene. VG skriver at tilstanden er kritisk for fem personer.

Avisen skriver også at to av pasientene er polititjenestemenn som ble utsatt for kullos da de hjalp festdeltakere ut av grotten.

– Sju unge personer ble funnet bevisstløse av en patrulje klokken 3.46 etter en fest i en bunkers i krysset mellom Uelands gate og Collets gate, like ved Lovisenberg sykehus, sier operasjonslederen.

Alle nødetater rykket ut til stedet etter de første meldingene. Politiet har søndag morgen ikke avhørt noen av ungdommene og ikke funnet noen ansvarlige for arrangementet.

Opptil 200 kan ha vært innom

De første anslagene gikk på at mellom 30 og 80 personer hadde vært til stede på festen, men i en oppdatering på Twitter klokken 7.25 søndag morgen skriver politiet at nye opplysninger tyder på at opp mot 200 personer kan ha vært innom festen i grotten i løpet av natten.

De har ifølge politiet tatt seg ulovlig inn i bunkersen, som har vært avlåst og stengt.

– Det er en inngang som er brutt opp, man må klatre litt for å komme dit, sier han.

Kråkenes sier at en patrulje fra politiet tilfeldigvis kom over en rekke omtåkede ungdommer i strøket, og så fant de sju som måtte ha helsehjelp. Deretter ble evakuering og livreddende førstehjelp satt i gang.

Ber festdeltakere oppsøke legevakten

Brannvesenet målte oksygennivået på stedet til 16 prosent etter evakueringen. Kombinert med et høyt innhold av CO2 i luften kan det være farlig. Normalt er oksygennivået i tørr luft 21 prosent.

– Det skal også ha blitt brukt narkotika på festen. Kombinasjonen av dårlig luft, alkohol og narkotika er ikke heldig. Flere forlot festen før politiet kom, sier Kråkenes.

Han vet ikke hva lokalet brukes til ellers.

Søndag morgen melder Oslo universitetssykehus at symptomer på kullosforgiftning er hodepine, svimmelhet, kvalme og nær-besvimelse, og at dersom noen har vært på festen i Colletts gate og fortsatt har dem, bør de oppsøke legevakt.

Anders Bayer viser også til en video Oslo universitetssykehus har laget om kullosforgiftning.

Fødselsdags-rave

– Det skal ikke være flere der inne nå, sier Kråkenes til NTB ved 4.30-tiden.

Brannvesenets innsatsleder Ronny Andersen sier til VG at festdeltakerne har hatt med bærbare aggregater inn for å få strøm til musikken.

– Det har utviklet CO2 og fjernet oksygenet, og dette er årsaken til at det har blitt dårlig pustemiljø der inne, sier Andersen.

Politiets innsatsleder på stedet, Arve Røtterud, sier at det har vært en rave-fest i forbindelse med en fødselsdagsfeiring. Han omtaler bunkersen som en grotte.

– En av patruljene våre ble vinket til av noen som følte seg dårlig og trengte hjelp. Mens patruljen hjelper til og snakker med personen, kommer det flere ut av grotten, forteller han.