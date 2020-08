Arild Grande med bekymringsmelding om ukultur i Trøndelag Ap

innenriks

– Jeg hadde første møte med assisterende partisekretær i dag. I dette møtet har jeg fremmet bekymringsmelding om hendelser og ukultur i Trøndelag Arbeiderparti som det bør ryddes opp i, skriver stortingsrepresentanten på Facebook.

Problemene i partiet handler ikke bare om enkeltpersoner, mener han.

– Det handler om usunne og skjulte maktstrukturer og at vi som har makt, for ofte er ubevisste hvordan vi virker på andre og hvordan vår rolle og væremåte påvirker hele partikulturen, skriver Grande.

Bør få unnskyldning

Konkret krever Grande at de som har hatt vonde opplevelser, får en unnskyldning, og at det settes i gang en prosess med Trøndelag Ap og partiet sentralt for å rydde opp i ukulturen.

Han vil også at det skal utarbeides en «etisk standard i partiet for folk som får ledende verv».

– Jeg har selv sett altfor ofte at partiet har mistet medlemmer og talenter fordi folk ikke orker å være med på spillet, fordi de har opplevd ubehageligheter, og fordi de finner det best å trekke seg unna, skriver han videre.

Aps partikontor bekrefter møtet med Grande.

– Når det er konflikter i organisasjonen og vi blir bedt om bistand til å håndtere det, så gjør vi det. Partikontoret har hatt en samtale med Arild Grande i dag om hvordan vi kan ha en god intern prosess videre, skriver Aps kommunikasjonssjef Ingrid Langerud i en SMS til NTB.

Åpen konflikt

Bekymringsmeldingen kommer etter at Grande i helgen havnet i åpen konflikt med Ingvild Kjerkol på fylkesårsmøtet i Trøndelag Ap.

På årsmøtet ble Kjerkol med stort flertall valgt til ny leder i fylkespartiet. Men prosessen fram mot valget har vært svært omstridt, og fra talerstolen tok Kjerkol et kraftig oppgjør med Grande.

– Det jeg har opplevd det siste døgnet, kan jeg rett og slett ikke akseptere, sa hun.

Bakteppet er at Grande som leder i valgkomiteen nektet å gå med på å innstille Kjerkol som ny fylkesleder.

Valgkomiteen hadde opprinnelig foreslått Trond Giske. Det utløste en flom av protester, og flere kvinner sto fram med sterke historier om ukultur og ubehagelige opplevelser i partiet. Det endte med at Trøndelag AUF torsdag trakk sin støtte til Giske. Dermed falt innstillingen, og Giske ble vraket som kandidat.

Dagen etter seilte Kjerkol opp som alternativ kandidat, men Grande satte foten ned. Han nektet å godta en innstilling med Kjerkol på topp.

Trussel som varsel

Da valgkomiteen la fram sin nye innstilling, var det dermed uten Kjerkol. Kort tid etter kunne flere medier melde at Grande underveis i fredagens møter hadde fortalt komiteens medlemmer at han hadde mottatt informasjon om at det kunne komme et varsel mot Kjerkol dersom hun ble innstilt.

Grande ringte selv til Kjerkol etter møtet for å redegjøre for dette.

– Det var en veldig overraskende opplevelse, sa Kjerkol til årsmøtet.

– Vi har klare rutiner, både for hvordan valgprosessen skal foregå, og hvordan et varsel skal behandles. Og hvis det rettes et varsel mot meg, skal det behandles ordentlig. Det er ikke blitt gjort i denne valgprosessen.

– Har sviktet selv

I mandagens innlegg ber Grande alle involverte ta et oppgjør med seg selv og erkjenner at han selv «ikke har gjort alt riktig opp gjennom årene».

– Jeg har også sviktet folk jeg burde stått opp for, og som ble stående alene. Den tiden er nå forbi.

Grande skriver at han selv nå ikke kommer til å gi noen ytterligere kommentarer om saken til pressen. Han sier også at flere eksplisitt har bedt ham om ikke å fortelle hva de har opplevd.

– Alle må få eie sin egen historie og opplevelse, skriver Grande.