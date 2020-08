Skole på Hamar stengt på dagen etter 18 smittetilfeller

innenriks

– Smittesituasjonen er endret, noe som betyr at alle elever er hjemme i dag og i morgen, sier rektor Per Oskar Stai til Hamar Arbeiderblad.

Søndag var åtte av ti smittetilfeller på Hamar bekreftet ved skolen. Mandag var antall tilfeller kommet opp i 18 på barneskolen. Både elever og ansatte er smittet, og kommunen har satt i gang smittesporing.

– Vi har en viss og uønsket forsinkelse på prøvesvar som gjør at smittesporingsarbeidet henger etter. Vi ser nå på tiltak for å kjøpe oss tid og få oversikt, sier kommuneoverlege Ketil Egge til avisen.

– Vi har ikke kontroll på smitten, sier kommunedirektør Christl Kvam til NRK.

Ifølge VGs oversikt er Hamar nå i rød sone med 3,12 smittede per 1.000 innbygger.

Mandag sitter alle fire kommunene på Hedmarken i krisestabsmøter. Det er opprettet en felles kriseledelse for kommunene.

Torsdag ble en lærer på 7. trinn på Ridabu skole bekreftet smittet av koronavirus, og flere ansatte og elever ble satt i karantene. I helgen stanset kommunen all idrett og kulturaktivitet for barn og ungdom under 19 år i et forsøk på å stoppe smittespredningen.

