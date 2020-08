innenriks

– To av de fem som har ligget til observasjon, har kommet seg såpass at de ikke lenger har behov for overvåking. Vi regner med at flesteparten av de 27 som ble innlagt ved sykehuset, vil bli skrevet ut i løpet av dagen, bekrefter overlege Fridtjof Heyerdahl ved Oslo universitetssykehus til NTB.

Av personvernhensyn kan overlegen ikke gå mer i detalj om tilstanden til de øvrige tre pasientene på intensivavdelingen, men bekrefter at alle er utenfor livsfare.

