Hotellnedgangen forsterket seg i august

– Det ser dessverre bekmørkt ut, sier hotellrådgiver Peter Wiederstrøm, som månedlig analyserer Benchmarking Alliances tall for de fleste store hotellselskapene her i landet.

Ifølge Dagens Næringsliv viser tallene for Oslo og Gardermoen en nedgang i losjiinntekten per tilgjengelige rom i august på over 70 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Bergen har en nedgang på 62 prosent.

Hotelldirektør André Schreiner ved Clarion The Hub i Oslo forteller at det har blitt verre utover i august.

– Det er rett og slett skremmende, sier han.

