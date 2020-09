Indre Østfold-ordfører skeptisk til grenseåpning

innenriks

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler blant annet at regionen Värmland skal gjenåpnes.

Ordfører Saxe Frøshaug (Sp) i Indre Østfold synes ikke det er noen god idé.

– Jeg hadde håpet regjeringen har litt mer is i magen før vi åpner opp igjen, sier han til Dagbladet.

I august måtte kommunen stenge ned etter et kraftig smitteutbrudd. Frøshaug er klar på at valfarten til Sverige var hovedårsaken.

– Vi tror utbruddet skyldes flere ting, som mobile svensker, stor vandring over grensa, og at mange nordmenn stimlet sammen på kjøpesenter rett over grensa. Det kan se ut til at nordmenn glemmer smittevernreglene når de er i Sverige, sier han.

Frøshaug mener at grensestengningen nå fungerer som en slags barriere og at man må se situasjonen an over lengre tid før man åpner.

Tirsdag klokken 14 skal regjeringen holde pressekonferanse om koronatiltakene. Om grensene til Sverige blir gjenåpnet vil dette gjelde fra midnatt natt til lørdag.

