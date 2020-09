Idar Vollvik: Vi handlet i god tro

innenriks

Idar Vollvik sendte torsdag ettermiddag ut en pressemelding som blant annet ble gjengitt av E24 og Nettavisen. Der går det fram at han vil samarbeide med politiet som etterforsker ham for brudd på loven om medisinsk utstyr. Politiet mener Vollvik gjennom nettbutikken Ludostore har solgt munnbind godkjent for medisinsk bruk uten at de er av en slik type.

Vollvik sier politiet etter hans skjønn har gjort en grundig jobb.

–Vi har og kommer fortsatt til å bistå dem med alle nødvendige opplysninger etter beste evne. Når siktelsen mot meg som daglig leder likevel er opprettholdt, skyldes det at påtalemyndigheten mener jeg og mine medarbeidere med forsett foretok feil merking av kartongene, skriver han.

– Jeg føler meg imidlertid overbevist om at den videre etterforskning vil vise at vi handlet i god tro, fortsetter han videre.

