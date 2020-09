TV 2: Rapport viser at ansatt i Vegvesenet manipulerte minst 50 ulykkesrapporter

innenriks

– Det er sterkt beklagelig for dem som eventuelt måtte være berørt, sier Bodil Rønning Dreyer, direktør i trafikant- og kjøretøydivisjonen i Statens vegvesen, til TV 2.

Det er revisjonsselskapet PwC som har gransket Statens vegvesens (SVV) bruk av dataverktøy i forbindelse med trafikkulykker. I slike saker bistår ulykkesundersøkerne fra SVV politiet med å hente ut sentrale data fra ulykkeskjøretøy for å finne årsaken til trafikkulykker.

Riksadvokaten slo i desember alarm etter at Kripos hadde oppdaget at det kunne være feil i datagrunnlaget i ulykkesrapportene som var sendt fra SVV til politiet.

– I 50 av de 176 sakene hvor det er benyttet krasj og/eller diagnoseverktøy, er det funnet klare bevis på at resultatene er manipulert. I disse sakene er resultatene tillagt vekt i rapporten til politiet, heter det i rapporten.

En ansatt i Statens vegvesen ble i april pågrepet og siktet for manipulering av trafikkdata. Den ansattes forsvarer, Harald Jahren, sier at de ikke er kjent med innholdet i rapporten, og at de forholder seg til de fem-seks sakene som ligger til grunn i siktelsen. Han sier at klienten nekter for å ha manipulert dokumenter.

– Han erkjenner at det kan være feil i dokumentene, men dette er i så fall ubevisste handlinger og han er også usikker på om det er han som eventuelt har gjort disse feilene, sier Jahren til TV 2.

Ifølge Dreyer i Statens vegvesen kan 50 av de 93 rapportene knyttes til den ene ansatte. De resterende 43 rapportene ikke er mulig å dokumentere hvordan har blitt feil.

