86 nye koronasmittede registrert siste døgn

innenriks

De to siste døgnene har økningen vært på 249 registrerte smittede, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Folkehelseinstituttet (FHI) minner om at tallene ved midnatt kan gi et feilaktig bilde av smittesituasjonen de siste dagene, siden det ikke framkommer når prøven er tatt – bare når den er registrert. I gjennomsnitt tar det ett til to døgn fra prøvesvaret foreligger til det blir registrert i MSIS, og det kan variere, særlig hvis det er en helg imellom.

Torsdag var 13 pasienter med påvist covid-19 innlagt ved norske sykehus, og en av dem ble behandlet med respirator.

264 koronadødsfall var torsdag meldt til Folkehelseinstituttet. Tallet har vært uendret siden 20. august.

