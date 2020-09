Ropstad: Norge forhåpentligvis snart klar til å hente ut barn fra Moria-leiren

innenriks

Ropstad (KrF) sier til avisen at flere land allerede har hentet flyktninger ut fra Moria-leiren og at vilkårene som regjeringen satte for at også Norge kunne bidra, forhåpentligvis ser ut til å bli oppfylt om kort tid. Norge er da klar for å hente barn fra leiren.

– Vi har vært utålmodige på at Norge sammen med flere land henter enslige mindreårige og barnefamilier fra Moria-leiren, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad til VG.

I juli kritiserte FN Norge for at regjeringspartiene hadde inngått en avtale som fastslår at Norge skal hente sårbare barn og familier fra leiren, forutsatt at «minst åtte–ti andre land i Europa realiserer sine uttak».

Så langt har to land hentet ut flyktninger fra den beryktede leiren og fem andre har startet prosessen. VG viser til kilder i regjeringen som sier at det er tilstrekkelig at åtte land har hentet ut mennesker fra leiren før Norge også kan bidra.

– Tidligere har Norge presset på for å relokalisere og blitt stående alene. Nå er flere land sammen om dette, og det betyr at flere får forlate leiren, fortsetter KrF-lederen.

En oversikt i Vårt Land viser at landene som allerede har hentet ut flyktninger fra leiren, har tatt fra 8 til 49 personer. Ropstad sier Norge vil ta ut et antall som står i forhold til det de andre landene gjør.

Det bor over 12.700 asylsøkere i Moria-leiren, som egentlig har plass til i underkant av 2.800 personer.

