Bilfører promillesiktet etter villmannskjøring i Oslo sentrum

Mannen i 50-årene framsto som åpenbart kraftig beruset da sivile personer klarte å overmanne bilføreren. Nå bekrefter politiet overfor VG at han er siktet for promillekjøring.

– Foreløpige prøver viser utslag på alkohol, men vi kan ikke utelukke andre rusmidler før vi får endelige svar på blodprøver, sier jourhavende jurist Lisa Mari Løkke i Oslo politidistrikt til avisen.

Mannen ble forsøkt avhørt i går, men vil bli tatt inn til nye avhør i løpet av lørdag formiddag.

Kjørte inn i butikk

Ifølge det vitner har opplyst til NTB, skal mannen ha kjørt inn i en butikk og deretter fortsatt å kjøre på fortauet langs husveggen og truffet de bilene som sto parkert der

– Det hele skal ha startet i Briskebyveien og fortsatt i Niels Juels gate og Meltzers gate før ferden stoppet ved at han kolliderte i Niels Juels gate, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB fredag kveld.

Han bekreftet at politiet først rykket ut med mange patruljer nettopp fordi de fryktet at det kunne dreie seg om at påkjørslene ble gjort med vilje, men politiet sier nå at det er usannsynlig.

Dagbladet: Helt rabiat

Ifølge en video som VG har fått tilgang til, skal føreren ha blitt dratt ut av bilen av flere forbipasserende personer. Det er tydelig at føreren setter seg til motverge og personene rundt bilen bruker tilsynelatende mye kraft for å få ham ut.

Til Dagbladet forteller et vitne at mannen var helt rabiat og at fire personer satte seg på ham etter at han var dratt ut av bilen.

