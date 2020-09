Over 500 i karantene i Sarpsborg

innenriks

Det opplyser kommunen lørdag formiddag.

437 skoleelever, 48 lærere, 22 barnehagebarn, 6 ansatte ved et sykehjem og 2 barnehageansatte er i karantene, ifølge kommunens oversikt.

Fredag ble det meldt om 40 nye koronatilfeller i Fredrikstad og ni i Sarpsborg. Alle tilfellene i Fredrikstad og åtte av de ni i Sarpsborg knyttes til den samme feiringen som ble holdt i Skjeberg i trossamfunnet Al-Ghadir. Totalt er det over 150 smittet i utbruddet.

– Det er svært høye tall og det gjør selvsagt situasjonen alvorlig. Det som er positivt er at vi ennå ikke har oppdaget smittespredningen fra miljøet til andre deler av samfunnet. Det er også veldig bra at personer i miljøet tar initiativ til testing og at de overholder karantenen, uttalte kommuneoverlege Karianne Jenseg Bergman i Sarpsborg fredag.

Hun sier at så lenge smitten ikke har beveget seg ut av det aktuelle miljøet, har kommunen kontroll.

Også Fredrikstad kommune ber folk ta situasjonen på alvor og overholde isolasjon og karantene.

