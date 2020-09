En av tre unge voksne har vært på fest der smittevernregler ikke ble fulgt

innenriks

I undersøkelsen som Respons Analyse har gjennomført for VG, svarer 13 prosent av de spurte at de har vært på en fest der smittevernregler ikke ble fulgt.

Mens bare 5 prosent blant voksne over 60 år oppgir å ha vært på en slik fest, er tallene blant unge voksne lagt høyere, og hele 30 prosent oppgir å ha vært på en fest hvor smittevernregler ikke ble fulgt.

– Når vi ikke klarer å holde avstand, får det konsekvenser. Forskjellen mellom aldersgruppene viser seg ved at vi ser at smitten nå sprer seg blant unge voksne, både her i landet og i mange europeiske land, sier helseminister Bent Høie (H) til avisa.

I undersøkelsen som er gjennomført mellom 26. og 31. august blant 1.000 personer over 18 år, har også deltakerne svart på spørsmål om de den siste måneden har gått på jobb med luftveissymptomer. På dette spørsmålet svarer bare 3 prosent av respondentene ja.

Videre oppgir 4 prosent at de har brutt karanteneregler i samme periode.

