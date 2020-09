Ungdomsskole i Sarpsborg stenger

innenriks

– Det skyldes først og fremst at lærere er i karantene, og at vi har så få igjen at det beste tilbudet vi kan gi er hjemmeundervisning, sier oppvekstdirektør Erik Bråthen i Sarpsborg kommune til VG.

Bråthen sier at sju av 20 skoler i kommunen er berørt av det pågående karanteneutbruddet i området.

Smittetallet totalt er nå oppe i 75 konstatert smittede i Sarpsborg og 137 i Fredrikstad. Søndag fant man fram til 25 nye koronasmittede i Sarpsborg, mens tallet for Fredrikstad er fem nye smittetilfeller.

