78 nye koronasmittede i Bergen siden fredag

Mange av de smittede tilhører utbruddet i studentmiljøet, men i løpet av helgen har det også kommet flere tilfeller der smitten ikke direkte kan knyttes til utbruddet blant studenter, opplyser kommunen.

Det har blant annet vært enkelttilfeller der smittede jobber på utesteder eller serveringssteder, samt smittetilfeller på enkelte videregående skoler i byen.

– Vi hadde søndag et statusmøte med Folkehelseinstituttet (FHI), og vi vurderer fremdeles at vi har god oversikt over studentutbruddet. Det meldes stadig færre smittede studenter, men det er et økende antall smittede utenom studentmiljøet, sier smittevernoverlege Karina Koller Løland i en pressemelding.