Mann skutt på åpen gate i Oslo

innenriks

Politiet har sendt ut flere patruljer og søker med hund i området etter minst to gjerningsmenn.

– Vi fikk beskjed fra AMK klokken 23.01. Vi er på stedet og en mann i 30-årene er blitt skutt en eller flere ganger, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.

Mannen som er skutt fikk behandling av ambulansepersonell på stedet og deretter kjørt til Ullevål sykehus. Skadeomfanget er ukjent.

– To personer ble sett løpende fra stedet. Det er mulig at de har stukket fra stedet i bil. Det er for tidlig å si noe om årsak eller sammenheng, opplyser Krohn Engeseth.

Politiet har fått det de betegner som en vag beskrivelse av bilen. Det foretas tekniske undersøkelser på stedet og politiet avhører også vitner.

Hendelsen har skjedd utendørs. Både Bredtvet kvinnefengsel og Bredtvet kirke ligger i nærheten. Det er også en skole i området.