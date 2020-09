Norge og Sør-Afrika skal lede global dugnad mot korona

innenriks

– At dette arbeidet blir så effektivt og målrettet som mulig, er det som kan stanse denne pandemien. Jeg kan ikke tenke meg noe som er viktigere akkurat nå enn å sikre tilgang til vaksiner, testutstyr og medisiner, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) i en pressemelding. Han kaller det en «tillitserklæring» at Norge er utpekt til en lederrolle.

Etter initiativ fra EU-kommisjonen og WHO ble det opprettet en kjernegruppe av land og internasjonale aktører for å mobilisere for en rettferdig global fordeling av vaksiner og testutstyr. Der ble Norge invitert med. Nå utvides kjernegruppen, og det er etablert et eget råd som skal lede arbeidet. Norge er bedt om å lede dette rådet sammen med Sør-Afrika.

– Hvis vi ikke klarer å samarbeide godt internasjonalt for å slå ned pandemien, blir denne krisen mye verre. Styrking av den globale dugnaden er helt avgjørende. Norge tar nå en rolle for å videreutvikle internasjonalt samarbeid og solidaritet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Norges hovedoppgave vil være å drive mobiliseringsarbeidet videre, samt gi råd og støtte når det gjelder testing, vaksine, medisin og helsesystemer. I tillegg skal rådet bidra til god koordinering mellom de ulike aktørene for å sikre håndteringen av pandemien framover.

– En del av denne jobben handler nettopp om å mobilisere på tvers av landegrenser for å finne gode, globale løsninger. Dette er nøkkelen til at vi skal komme oss ut av krisen, sier Ulstein.

