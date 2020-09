Tre skadd i ulykke på Rallarvegen

innenriks

Politi, ambulansepersonell og redningshelikopter rykket tirsdag morgen ut til Rallarvegen nær Myrdal i Aurland kommune i Vestland, i forbindelse med en UTV som hadde kjørt av veien.

– Tre personer er skadd, men alle tre er bevisst, forteller operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt til NTB.

– Førstemann ble fraktet vekk fra stedet via en UTV til ambulansepersonell. De to andre er nå tatt opp på veien og er i ferd med å bli fraktet vekk fra stedet sannsynligvis via helikopter, legger han til.

Bane Nor opplyser til Bergens Tidende at ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid på et snøoverbygg.

Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

