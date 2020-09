Finansdepartementet ber bankene droppe utbytte

innenriks

Godt kapitaliserte banker er en forutsetning for at bankene skal kunne dekke store tap og fortsette å gi lån til bedrifter og husholdninger. Det er derfor viktig at de holder tilbake overskuddsmidler nå, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) poengterer at usikkerheten fortsatt er stor rundt koronapandemiens videre utvikling. Virusutbruddet har ført til det sterkeste tilbakeslaget i norsk og internasjonal økonomi på mange tiår.

Fortsatt stor risiko

Det er fortsatt risiko for at den økonomiske utviklingen kan bli svakere enn ventet, for eksempel ved nye store smitteutbrudd.

– Selv om vi i de siste månedene har sett tegn til oppgang i norsk og internasjonal økonomi, er faren langt fra over. Jeg legger derfor til grunn at norske banker venter med å dele ut utbytte eller kjøpe tilbake aksjer til usikkerheten er ytterligere redusert, sier Sanner.

Finansministerens oppfordring til norske banker kommer rundt halvannen måned etter at den europeiske sentralbanken gikk ut og ba bankene i de 19 eurolandene vente med å betale utbytte eller bonus før januar neste år

Vil ikke forby

Også i mars i år gikk Sanner ut med en oppfordring til banker og forsikringsselskaper om å avstå fra utbytte- og bonusutbetalinger. Han høstet da kritikk fra Rødt for ikke å forby dem å dele ut utbytte for fjoråret, slik Finanstilsynet foreslo i et brev til departementet.

Forsikringsselskapene blir denne gangen riktignok bedt om «basere sin overskuddsdisponering på grundige analyser av egen soliditet», men er ikke omfattet av Sanners oppfordring om å vente med å betale ut utbytte.

