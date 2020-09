Bent Høie åpner for ny periode som helseminister

innenriks

Bent Høie har sittet som ansvarlig statsråd på helsefeltet i sju år og er dermed den lengst sittende statsråden i denne posten.

I august 2018, varslet han Høyre om at han ikke tar gjenvalg til Stortinget i 2021. I oktober ble han i statsråd utnevnt til fylkesmann i Rogaland, en jobb har vært i permisjon fra siden.

Nå vil ikke Høie utelukke en tredje periode som helse- og omsorgsminister, dersom det blir borgerlig flertall etter stortingsvalget i 2021.

– Det er sånn at det er statsministeren som bestemmer hvem som sitter i regjeringen. Men hvis det skjer, og jeg fortsatt er helseminister på det tidspunktet, må statsministeren vurdere det, sier Høie til Dagens Medisin.

Han sier at det at han har hatt rollen såpass lenge, gjør at han har klart å oppnå resultater gjennom å jobbe med endringer over tid.

