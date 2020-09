Ny risikovurdering fra FHI: Vi må planlegge for en ny, nasjonal bølge

innenriks

I rapporten vurderer Folkehelseinstituttet nå at risikoen for smittespredning som høy på lokalt nivå, moderat på regionalt nivå og lav på nasjonalt nivå.

– Vi ser flere lokale utbrudd, dette er ventet, og vi tror vi kommer til å se flere slike utbrudd fremover. Spesielt utbrudd blant unge voksne kan bli store gjennom smitte i sosiale sammenhenger, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

I risikovurderingen skriver også FHI at det nå må planlegges for en ny, nasjonal bølge, selv om målet er å unngå denne ved å følge strategien. Hvis en slik bølge skulle komme, er det mer sannsynlig at det vil skje til høsten og vinteren når folk i større grad samles innendørs, ifølge rapporten.