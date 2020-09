Gepardfødsel i Dyreparken

innenriks

– Foreløpig tar den til seg melk, og moren tar godt vare på ungen, skriver Dyreparken i en pressemelding.

Etter at Kimani fødte en dødfødt unge i april, var det knyttet stor spenning til denne fødselen.

– Selv om fødselen denne gangen gikk bra, er Dyreparken forberedt på at det fortsatt kan gå galt. Med bare én gepardunge er det fare for at den ikke klarer å stimulere melkeproduksjonen alene slik at moren risikerer å miste melken. Sjansen for at ungen vil overleve lenge er derfor liten, skriver Dyreparken og viser til internasjonal erfaring.

