To siktet for frihetsberøvelse i Stavanger

innenriks

De to siktede og den fornærmede var alle i bilen da den ble forsøkt stoppet av politiet.

– Da politiet gjorde seg til kjenne, stakk sjåføren. Det ble iverksatt søk etter bilen, flere patruljer ble involvert, sier Stian Eskeland, vakthavende jurist i Sørvest politidistrikt, til Stavanger Aftenblad.

Like før klokka 3 fikk politiet melding om at bilen hadde kjørt inn i en betongkant ved Rogaland Teater i Stavanger sentrum.

De to pågrepne er i 20- og 30-årene og er siktet for frihetsberøvelse og trusler. Den ene av de to pågrepne pådro seg lettere skader da han hoppet fra en kant i et forsøk på å unnslippe politiet.

Den fornærmede er i 20-årene, og fremstår ikke fysisk skadd.

(©NTB)