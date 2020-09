innenriks

– Det har vært en ulykke om bord. Det var såpass alvorlig at han måtte fraktes til sykehus, sier redningsleder Frode Iversen ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge til NTB.

Meldingen fra det norske fartøyet kom inn klokken 23.45 via Kystradio Nord, og et redningshelikopter ble sendt fra Banak for å bistå.

Pasienten er nå ankommet Hammerfest sykehus og mottar videre behandling der.

