To personer truffet av trær etter kraftig vind i Oslo

innenriks

Personen som ble truffet av treet i Slottsparken, ble kjørt til legevakta med lettere skader, opplyste politiets innsatsleder på stedet til NTB. Politiet fikk melding om hendelsen klokka 14.37.

Folk oppfordres til å unngå Slottsparken fram til vindkastene har roet seg, skrev Kongehuset på sitt nettsted. Dronningparken vil være stengt ut dagen.

Treet falt like ved Gardevaktstuen ved Slottets fremside.

Ifølge NRK ble en annen person skadd i det populære turområdet Frognerbekkdalen ved Frognerparken etter at et tre blåste ned onsdag ettermiddag.

– Vi vet foreløpig ikke mer om personens tilstand. Vi har bedt entreprenør om å fjerne treet og ta bilder på stedet, sier Guro Birkeland Tangen i Bymiljøetaten.

På Romerike nord for Oslo mistet mange strømmen som følge av den kraftige vinden.

Budstikka melder at politiet måtte rykke ut til Jansløkka skole i Asker etter at en strømkabel ved skolen ble truffet av et tre som blåste over ende.

(©NTB)