Forsinkede feriepenger utbetales til HV-soldater

innenriks

– Jeg er glad for at vi endelig har fått ryddet opp i et regelverk som gjennom flere år har blitt praktisert feil, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i en pressemelding.

Sakens bakgrunn er at regjeringen første utbetalte feriepenger til personell i Heimevernets innsatsstyrker for tre år tilbake i tid. Det skjedde etter at heimevernssoldat Lars Bugge Aarset fikk medhold i sitt krav på feriepenger. Årsaken til at ikke ytterligere krav ble utbetalt, er at pengekrav foreldes etter tre år.

En samlet stortingsopposisjon gikk nylig ut med en oppfordring om at soldatene også skulle få feriepenger for alle årene de har tjenestegjort, uavhengig av at pengekravene er foreldet.

– Forsvaret er helt avhengig av tilgang til frivillig personell, og Heimevernet har alltid hatt frivillighet som en sentral bærebjelke. Her har det blitt gjort feil, og det rydder vi nå opp i, sier forsvarsministeren.

Forsvarsdepartementet anslo nylig at en utbetaling av feriepenger til alle som kunne ha krav på det, ville beløpe seg til 110 millioner kroner.

