Fortsatt høy smitte i Oslo – 55 nye tilfeller siste døgn

innenriks

Det foregående døgnet ble det registrert 68 nye smittetilfeller, ifølge Oslo kommune.

14 av 15 bydeler i hovedstaden har rødt nivå. Fredag varslet byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at det kan komme nye og strengere tiltak for å demme opp for økningen av koronasmitte.

– Avhengig av utviklingen de neste dagene vil vi vurdere å sette inn nye og strengere tiltak allerede neste uke, uttalte Johansen.

Smittesituasjonen i Bergen har vakt mye oppmerksomhet de siste ukene, men Helsedirektoratet er nå mer bekymret for utviklingen i Oslo. Mens situasjonen ser ut til å flate ut i Bergen, er smitten stigende i Oslo.

Smittetallene lå stabilt på rundt 100 nysmittede per uke i august og begynnelsen av september, men i forrige uke steg tallet til 210. Det er det høyeste antall som er registrert i en enkeltuke siden april.

(©NTB)