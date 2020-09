Regiondirektør i Mattilsynet flyttes til hovedkontoret

innenriks

– Det har vært en krevende tid i Mattilsynet generelt og i region Sør og Vest spesielt, og vi har jobbet hardt for å bedre resultatene våre og bygge tillit. Etter en dialog med min leder har vi blitt enige om at det er hensiktsmessig at jeg går ut av stillingen, sier Ole Fjetland til Stavanger Aftenblad.

Endringen vil tre i kraft 5. oktober.

Fjetland og ytterligere to ledere forlot midlertidig stillingene sine i 2019 som følge av pelssaken, der Mattilsynet hadde lagt fram en feilaktig inspeksjonsrapport om en minkfarm i Sandnes.

Saken førte til at direktør i Mattilsynet, Harald Gjein, sluttet i jobben.

