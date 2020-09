Regjeringen oppretter kompensasjonsordning for reiselivet på inntil en milliard kroner

innenriks

– Den foreslåtte ordningen vil gjelde fra september til og med desember 2020 og innebærer at staten dekker en andel av reiselivsbedriftenes faste, uunngåelige utgifter. Ordningen vil gjelde for overnattingsbransjen, serveringsbransjen, formidlingsbransjen og deler av bransjene for passasjertransport og opplevelser, skriver regjeringen i en pressemelding.