Skolene i Oslo rådes til å kutte føring av fravær

I en melding fra Pål Riis, direktør for videregående skoler i Utdanningsetaten til alle videregående skoler, heter det at skolene selv er best til å vurdere hvor bussavhengige elevene er.

Rådet er likevel klart: Det skal ikke føres fravær for de elevene som er forhindret fra å komme på skolen på grunn av streiken.

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), sier dette til Dagsavisen:

– Jeg har tillit til at skolene i samråd med Utdanningsetaten finner ut av utfordringer knyttet til busstreiken og transport av elever og ansatte. Det er viktig at etaten nå har tett dialog med partene i arbeidslivet, foresatte og elever.

Søndag morgen ble 3.800 bussjåfører i kollektivselskapene Ruter, Brakar og Østfold kollektivtrafikk tatt ut i streik. Ytterligere 4.500 bussjåfører står klare til streik fra og med lørdag.

