Camilla Stoltenberg får åpenhetspris

innenriks

«En uredd og tydelig leder har gått foran som et godt eksempel på at offentlig ansatte har særlig ansvar for å delta i samfunnsdebatten med sin fagkunnskap», skriver juryen i sin begrunnelse om tildelingen til Stoltenberg på Norsk Presseforbunds nettsider.

Juryen understreker at tildelingen skjer i en tid der ansatte kan finne det vanskelig å komme med offentlige uttalelser som går på tvers med virksomhetens offisielle holdning.

«Sett utenfra har både lederen og øvrige fagstemmer under pandemien turt å være åpne om usikkerhet og ulike faglige vurderinger, også når disse vurderingene avvek fra regjeringens valg og anbefalinger», står det videre.

