Politiet advarer etter kraftig vindkast flere steder i landet

innenriks

Politiet i Sør-Øst har fått flere meldinger om trær og greiner som skal ha blåst ut på E18 mellom Sandefjord og Porsgrunn torsdag ettermiddag. Førere anmodes om å være ekstra aktsomme.

– Dette gjelder begge retninger. Hastigheten er redusert, men det er ikke meldt om ulykker, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter.

Også i Møre og Romsdal har brannvesenet gått ut på Twitter og bedt folk om å sikre alle løse gjenstander etter meldinger om kraftig vind med fart på opptil 30 meter i sekundet.

Gult farevarsel flere steder

Meteorologene oppmoder folk om å kjøre forsiktig på veiene etter å ha sendt ut gult farevarsel for både snø og vindkast i store deler av Sør-Norge.

Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for snø i sørlige fjellstrøk og Saltfjellet. Samtidig er det sendt ut et annet gult farevarsel for vindkast på 25–30 m/s i Møre og Romsdal og Trøndelag.

Også fra natt til lørdag skriver meteorologene på Twitter at det er ventet vindkast på opptil 20 m/s i Innlandet og områdene rundt Oslofjorden.

– Varierende snømengde

Allerede i løpet av torsdag er det ventet snø på Saltfjellet i Nordland. Fram til torsdag kveld kan det komme opp mot fem centimeter snø som kan legge seg på veien.

– Snømengden vil nok variere, men det kan komme så mye som ti centimeter enkelte steder, forklarer statsmeteorolog Magnus Ovhed til NRK.

(©NTB)