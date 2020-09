innenriks

Problemet oppsto litt etter klokken ni torsdag morgen, og førte til store forsinkelser i trafikken.

Klokken 10.10 opplyste Sporveien på Twitter at all T-banetrafikk måtte stoppes for å få utbedret feilen på Tøyen, og klokken 10.53 opplyser Sporveien at trafikken er i gang igjen.

Noen av linjene vil imidlertid kjøre andre traseer enn vanlig mens reparasjonsarbeidene foregår.

