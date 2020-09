Fellingstillatelsen for ulv i Agder forlenget på nytt

innenriks

For nesten to uker siden ble fellingstillatelsen utvidet til 24. september. Nå er den forlenget til 1. oktober, opplyser viltforvalter Per Ketil Omholt ved Fylkesmannen i Agder til Fædrelandsvennen.

Dermed vil fellingstillatelsen gjelde for de samme kommunene:

Åseral, Bygland, Evje og Hornnes, Hægebostad, Lindesnes, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal, Kristiansand og Vennesla.

Omholt har tidligere presisert at det er kun medlemmer av skadefellingslaget som har anledning til å skyte ulven i kommunene der tillatelsen gjelder. Den vanlige lisensjakten starter først fra 1. desember.

To sauer ble forrige helg drept av ulv i Åseral. Siden er ytterligere tre lam funnet i Hægebostad. Det er dokumentert at skadene stammer fra ulv, og dette er en av grunnene til at fellingstillatelsen nå blir utvidet.

(©NTB)