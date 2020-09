Regjeringen vurderer nye tiltak for luftfarten

innenriks

Næringsminister Iselin Nybø (V) og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) hadde fredag møte med konsernledelsen i SAS i Norge, der de ble orientert om situasjonen.

Tidligere har det vært gjennomført et tilsvarende møte med Norwegian, og 6. oktober står Widerøe for tur.

– Vi er avhengige av luftfarten. Flyselskapene står nå i en situasjon som er mer krevende enn noen gang i moderne tid, sier Hareide.

Forlenger unntak

Som følge av koronapandemien har nordmenns reisevirksomhet stupt. I vår bladde regjeringen opp 6 milliarder kroner i lånegarantier til selskapene, og søndag varslet regjeringen at de ønsker å forlenge ordningen fram til nyttår.

Fredag ble det også kjent at regjeringen forlenger unntaket fra konkurranseloven for luftfarten til å gjelde ut året. Det betyr at SAS, Norwegian og Widerøe kan fortsette å samarbeide om rutetilbudet i denne perioden.

– Det er fremdeles ikke grunnlag for å drive disse rutene på kommersielle vilkår, og det er dermed fortsatt behov for et unntak fra konkurranselovens forbud mot konkurransebegrensende avtaler, sier Nybø.

– Krevende beslutning

Verken Hareide eller Nybø ville fredag gå inn på hvilke tiltak som vurderes, eller når regjeringen vil komme med sin anbefaling.

– Vi skal vurdere om, og i så fall hvordan, vi skal bistå luftfarten, sier Nybø.

Hareide peker på at det er en krevende beslutning.

– Det er jo snakk om å bruke fellesskapets midler. Men det er viktig for oss å bevare konkurransen i norsk luftfart, sier han.

– Vi hadde vel alle håpet at vi skulle komme tilbake til en høst som ble mer og mer normal. Vi har sett det motsatte for luftfarten, føyer han til.

SAS ønsker tre tiltak

SAS' konsernleder Kjetil Håbjørg viser til prognoser fra NHO luftfart om et inntektsbortfall for luftfarten på hele 40 milliarder kroner i år og neste år.

– Den perioden vi nå står overfor, er utrolig krevende, sier han til NTB.

Selskapet stiller seg bak NHOs forslag om tre konkurransenøytrale tiltak:

* Støtteordning for kjøp av flytjenester

* Fritak fra skatter og avgifter

* Kontantstøtteordning

– Vi ønsker alle tre tiltakene, sier Håbjørg.

– Vil overleve

SAS står imidlertid ikke i fare for å gå over ende, understreker han.

– Vi har ansvarlige eiere som har stilt opp for oss, og vi er i ferd med å gjennomføre en finansiell restrukturering. Vi vil overleve, sier Håbjørg.

