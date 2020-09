innenriks

Fjorårets forslag til statsbudsjett innebar 26,8 milliarder kroner til jernbane. Nå er dette økt til 32,1 milliarder.

– Det store bildet er at vi har gått fra å flikke på jernbanen vår, til å virkelig offensivt bygge den ut, sier Grande til avisen.

– Litt av problemet da vi kom til makten for åtte år siden, var at knapt noe jernbaneprosjekt var planlagt. Nå har vi kommet langt i planleggingen og begynner å rulle ut utbyggingen på et helt annet nivå enn før.

