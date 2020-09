Nå flater smitteveksten ut i Oslo

innenriks

Smitten i Oslo har økt jevnt siden sommerferien var over. I forrige uke kom et kraftig byks. Om lag 40 prosent av alle nye smittetilfeller i Norge ble da oppdaget i Oslo. Utviklingen de siste dagene kan tyde på at veksten kan være i ferd med å flate ut, skriver Aftenposten.

Siden forrige fredag er det påvist 272 nye smittetilfeller i Oslo, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet. Til sammenligning økte antallet smittetilfeller fra 207 til 310 i uke 38.

– Våre tall viser foreløpig 195 nye denne uken fram til og med torsdag, så vi kan håpe at det flater litt ut. Det er det vi ønsker med de nye tiltakene, sier kommunikasjonssjef Christian Ekker Larsen i Helseetaten i Oslo kommune.

På den andre siden får fortsatt om lag ti ganger flere påvist smitte i Oslo nå enn i slutten av juli. Smitten i Oslo er nå lavest i bydelene Ullern, Vestre Aker og Østensjø. Det største enkeltutbruddet i Oslo nå, er i Alna. Det berører flere ulike smittesteder, og er ennå ikke under kontroll.

