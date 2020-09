Frp vil ha gratis munnbind til lavinntektsfamilier i Oslo

innenriks

– Jeg håper at byrådslederen vil bidra til at enda flere har en trygg og god økonomi under epidemien og deler ut munnbind til lavinntektsfamilier, sier Aina Stenersen (Frp), som også er leder av Helse- og sosialutvalget i Oslo kommune, til NTB.

Oslo Frp mener påbudet er fornuftig, men sier det kan være en belastende utgift for folk med dårlig råd.

– I Oslo er det nå tre ganger så høy arbeidsledighet som før epidemien ifølge tall fra kommunen. Mange lever under trange kår i byen vår, og for disse er munnbind en ekstra tøff utgift, som byrådet bør hjelpe til med, sier hun.

(©NTB)