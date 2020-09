2,2 milliarder til oppdrettskommuner

innenriks

Ifølge NRK er det Frøya i Trøndelag som får mest, med 86,4 millioner kroner. Så følger Nærøysund i Trøndelag med 75,3 millioner kroner, Senja i Troms med 67,7 millioner kroner, Hammerfest i Finnmark med 59,8 millioner kroner og Hitra i Trøndelag med 57,6 millioner kroner.

Nordland har ingen kommuner i topp fem, men 34 av fylkets 41 kommuner får penger.

Ordningen startet i 2016, og kommunene får enkelt forklart en del av statens inntekter på salg av nye konsesjoner og avgifter på produksjon av laks, ørret og regnbueørret, ifølge NRK.

– Nå får havbrukskommunene som har tilrettelagt, en ordentlig belønning for jobben de har gjort. Så kan vi aller mest takke en lønnsom havbruksnæring for at det er så mye penger å dele ut, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Anna Ljunggren er daglig leder i Nettverket for fjord- og kystkommuner (NFKK), en sammenslutning av 75 kommuner langs kysten. NFKK er fornøyd med utbetalingene i 2020 og 2021, som er omtrent som i 2018 og 2019.

– Men det bør ikke overraske noen at ordførere som er medlem i nettverket, gjerne skulle hatt mer, sier Ljunggren.

(©NTB)