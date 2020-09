Ansatt smittet på intensivavdelingen på SUS – planlagte operasjoner utsatt

innenriks

Sykehuset har endret beredskapsnivået fra grønt til gult, noe som medfører at situasjonen blir håndtert med utvidet innsats, samt at det blir satt inn ekstraordinære ressurser og tiltak, opplyser sykehuset i en pressemelding.

– Vi tester bredt, selv om vi ikke forventer å finne mange positive testsvar. Men vi gjør det for å få best mulig oversikt. Vi mener vi begynner å få oversikt over situasjonen nå. Vi ber om at besøkende må tenke nøye gjennom om de må på besøk den nærmeste tida, sier administrerende direktør Helle Schøyen.

Den smittede medarbeideren, som var på jobb torsdag og fredag, jobbet på intensivavdelingen og postoperativ avdeling, hvor all aktivitet nå er stanset.

Sju ansatte er satt i karantene, skriver Stavanger Aftenblad.

Sykehuset jobber nå for fullt med smittesporing og tester aktuelle medarbeidere og pasienter fortløpende.

(©NTB)