Frp vil sikre hjelp til Norwegian

innenriks

Frps nestleder Sylvi Listhaug møtte tirsdag samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og næringsminister Iselin Nybø (V) for å diskutere ytterligere hjelp til Norwegian.

– Det var et nyttig møte. Vi kommer til å møtes flere ganger framover for å diskutere dette, sier Listhaug til NTB.

Hun sier hun frykter monopolsituasjon i luftfarten i Norge dersom Norwegian går konkurs. Det vil bety dårligere og dyrere flytilbud, særlig i distriktene, advarer hun.

Hemmelige forslag

Men hun vil ikke si noe om hva slags tiltak Frp mener regjeringen bør stille opp med eller hvor mye penger staten skal bruke på dette og viser til at flyselskapet er børsnotert.

– Alt som blir sagt i offentligheten, vil kunne påvirke aksjekursen. Men vi har lagt fram våre ønsker, og vi er nødt til å diskutere dem med regjeringen, sier Listhaug.

Hun mener norske politikere må komme Norwegian til unnsetning, siden SAS har fått krisehjelp fra Sverige og Danmark. Samtidig advarer hun flyselskapet om at de ikke kan lene seg tilbake og vente på at politikerne skal redde dem.

– Selskapet og kreditorene må bidra mer, sier hun.

– Jeg vet at dette er kompliserte spørsmål. Det er ikke en løsning at staten skal ta all jobben, understreker hun.

– Krevende

Flybransjen er hardt rammet av koronakrisen. Regjeringen har gitt flyselskapene en lånegarantiordning og unntak fra konkurransereglene. Staten betaler dem også for å holde driften i gang på viktige lokale og regionale ruter, som ikke lønner seg.

Samferdselsministeren sier han er glad for å ha dialog med Stortinget om situasjonen.

– Luftfarten opplever svært krevende tider, påpeker Hareide.

Sammen med næringsminister Nybø har Hareide hatt møter både med Norwegian og SAS, og de skal møte Widerøe 6. oktober. Møtene har kommet i stand på initiativ fra flyselskapene.

