Smittetallene stiger igjen i Oslo

De tre foregående døgnene gikk tallene forsiktig ned. Mandag var det 32 nye smittede i hovedstaden.

Antall smittede i hovedstaden er 619 de siste fjorten dagene, ifølge statistikk fra helseetaten i Oslo kommune.

Det er fortsatt flest menn som er rapportert smittet, og aldersgruppen 20–29 år har absolutt flest tilfeller registrerte smittede med 228 tilfeller.

Det er bydelene St. Hanshaugen og Stovner som har flest smittede, med henholdsvis 143,8 og 147,1 smittede per 100.000 innbyggere. Lavest er smittetallet i bydelene Vestre Aker og Ullern, med henholdsvis 23,9 og 28,9.

Mandag kunngjorde Oslo kommune at de innfører en rekke innstramminger, blant annet påbud om munnbind når det er trangt i kollektivtransporten.

Samtidig innføres et forbud mot innendørs arrangementer med flere enn 50 deltakere uten faste sitteplasser. Det pålegges også alle skjenkesteder å ha et system for registrering av gjester for å gjøre smittesporingen mer effektiv.

Helseminister Bent Høie (H) hadde mandag kveld et møte med Oslo og de omkringliggende kommunene om tiltaksnivået. Han ba kommunene om å koordinere seg slik at de også kan innføre flere av tiltakene som Oslo.

