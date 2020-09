Streik rammer Johan Sverdrup-plattformen

innenriks

Ifølge Lederne stenges nå Johan Sverdrup-plattformen ned.

– Streiken kommer fordi vi ikke ser vilje til å diskutere avtale for våre medlemmer knyttet til nye former for drift av plattformene, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i en kommentar.

Meklingsfristen for sokkelavtalene gikk ut ved midnatt, men forhandlingene fortsatte på overtid. Rett før klokka 6 meldte Lederne at det blir streik.

For Industri Energi ble det enighet, opplyser forbundet.

– Jeg er fornøyd med at vi har klart å komme til enighet om et oppgjør som er i tråd med frontfaget, sier nestleder Lill-Heidi Bakkerud.

Også Safe kom til enighet.

– Resultatet er moderat, og partene forutsetter at det føres konkrete og reelle lokale lønnsforhandlinger i operatørselskapene, opplyser forbundet.

